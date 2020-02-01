تحرير مواقع جديدة في الجوف وأسماء لقتلى قيادات حوثية

السبت 08 فبراير-شباط 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير مواقع جديدة في محافظة الجوف، الجمعة، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، بعد معارك عنيفة ضد ميليشيات الانقلاب، تكبدت فيها ميليشيات الانقلاب خسائر بشرية بما فيها قيادي ميداني.

وخلال اليومين الماضيين، تكبدت ميليشيات الانقلاب الخسائر البشرية والمادية الكبيرة بمعاركها مع الجيش الوطني وغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية في الساحل الغربي وفي نهم والجبهات الغربية لمحافظة الجوف.

ودكت مدفعية الجيش الوطني تجمعات للانقلابيين في منطقة المحزمات، القريبة من سلسلة جبال الجرشب، بالتزامن مع استهداف مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بعدد من الغارات، آليات عسكرية قتالية تابعة للانقلابين في المنطقة نفسها، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن «قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، شنت هجوماً على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الجرشب مجزر، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع أهمها الحمراء المقطوعة والتباب الشرقية للمحزمات»، مؤكدا أن «المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات بينهم القيادي المكنى (أبو العباس)»، فيما استعاد أبطال الجيش كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

وفي السياق، أفادت مصادر نقلت عنها «العربية» الجمعة، بمقتل قيادات حوثية تلقوا تدريبات سابقا في إيران إثر ضربات طيران التحالف، الخميس، استهدفت مواقعهم في المحزمات بمحافظة الجوف. وذكرت أن «استهدف عربة مدرعة كانت تقل عددا من قيادات من الميليشيات الحوثية ممن تلقوا تدريبهم في إيران من مديرية حيدان بمحافظة صعدة، وهم: إياد يحيى الأحمد العياني، ونصار سلمان أحمد الحماس، وعلي يحيى علي مفرح العياني، ومحمد أحمد رافع العياني، وصادق صالح مفرح العياني».

وأفادت معلومات أيضا «بمقتل القيادي الحوثي مراد الحباري المكنى (أبو ليث)، مع 9 من مرافقيه في مواجهات بين قوات من الجيش الوطني والميليشيات الحوثية في محافظة الجوف شمال اليمن»، فيما أوضحت مصادر عسكرية أن «الحباري ينتمي إلى منطقة أرحب شمال صنعاء، وقتل خلال صد الجيش لهجوم الميليشيات تكبدت خلاله عشرات القتلى والجرحى».

إلى ذلك، أفادت مصادر بضبط الشرطة العسكرية في تعز، مساء الخميس، شحنة أسلحة خفيفة في المدخل الغربي لمدينة تعز، كانت في طريقها لميليشيات الحوثي الانقلابية في مدينة تعز، قادمة من مناطق سيطرة الانقلابيين.