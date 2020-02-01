مقتل 15 انقلابيا في الساحل الغربي

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قتل 15 انقلابيا في الساحل الغربي، في الوقت الذي زادت فيه الخسائر الكبيرة التي تلقتها الميليشيات بمعاركها خلال الأيام الماضية، مع الجيش الوطني اليمني المدعوم من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، في مختلف جبهات القتال في اليمن، وأبرزها نهم (شرق صنعاء) والجوف (شمالا) والبيضاء (وسط) ومأرب (شمال شرقي البلاد). وقتل الانقلابيون الـ15 بقصف مدفعي من قبل القوات المشتركة اليمنية استهدف تجمعا لهم في جبهة البرح، غرب تعز.
ووفقا لـ«ألوية العمالقة» فإن «القذيفة التي أطلقتها مدفعية اللواء الرابع عشر عمالقة سقطت وسط تجمع كبير لميليشيا الحوثي وسقط على إثرها قتلى وجرى سحب جثثهم إلى مستشفيات البرح». ومساء الخميس، استهدفت ميليشيات الانقلاب المستشفى السعودي الميداني والمستشفى الحكومي بمنطقة الجفرة في مفرق الجوف، وفقا لما أكده مصدر عسكري، إذ قال لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن «الميليشيا استهدفت المستشفيين بشكل متعمد وهو ما يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، ونجم عنه أضرار بالغة بأقسام المستشفيين ومنها (الطوارئ والرقود) وبعض الآليات المساندة للخدمات».
موضحا أن «المستشفى السعودي الميداني بالجفرة يعد أحد أهم المستشفيات الميدانية التي تقدم خدماتها للمدنيين». يأتي ذلك في الوقت الذي استهدفت فيه ميليشيات الحوثي الانقلابية، الجمعة، مدرسة للبنات والأحياء السكنية في مديرية التحيتا، جنوب الحديدة، في إطار استمرار الميليشيات الحوثية في خروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في المحافظة الساحلية من خلال استهداف مواقع القوات المشتركة من الجيش الوطني والأحياء السكنية والمنشآت التعليمية في مختلف مديريات المحافظة.
وقال مصدر محلي في التحيتا، نقل عنه المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة الحكومية، أن «ميليشيات الحوثي الإرهابية الذراع الإيرانية في اليمن قصفت الأحياء السكنية ومدرسة أروى للبنات في مديرية التحيتا، بقذائف الهاون الثقيل عيار 120 بشكل هستيري، وأن قذيفتين من مدفعية الهاون الثقيل للميليشيات الحوثية تساقطت بالقرب من مدرسة أروى للبنات في المديرية».