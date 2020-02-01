ثغرة جديدة تهدد مستخدمي واتساب على الكمبيوتر

السبت 08 فبراير-شباط 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- تكنولوجيا

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خبير أمريكي رصد ثغرة أمنية تطال مستخدمي تطبيق واتساب على أجهزة الكمبيوتر، تسمح للقراصنة بالاطلاع على الملفات والصور المخزنة على الكمبيوتر.

الخبراء ينصحوا بهذا الإجراء الضروري لكل من يستخدم واتساب عبر الكمبيوتر. تطبيق "واتساب" من أشهر برامج تبادل الصوروالرسائل، ليس على الهواتف الذكية فحسب، إذ يمكن استخدامه عبر الكمبيوتر عن طريق ربطه بالنسخة الموجودة على الهاتف. أحد خبراء تكنولوجيا المعلومات، توصل إلى ثغرة خطيرة في التطبيق عبر أجهزة الكمبيوتر، يسمح بالإطلاع على الملفات المخزنة على جهاز الكمبيوتر.

وتوصل جال وايسمان، إلى الثغرة الخطيرة في التطبيق، والتي يمكن القراصنة استغلالها للوصول إلى الملفات والصور المخزنة على أجهزة الكمبيوتر.

ويحدث الاختراق عند ضغط المستخدم على رسالة تصله عبر التطبيق وتحتوي على رابط، يسمح للقراصنة بالدخول على كافة الملفات الموجودة على جهاز الكمبيوتر وأحيانا بتحميل برامج ضارة على كمبيوتر الضحية، وفقا لتقرير نشره موقع "تيك بوك" الألماني التقني.

في هذه الأثناء نجحت شركة فيسبوك في سد هذه الثغرة خلال الشهر الماضي، وأصدرت التحذير المناسب، وفقا للتقرير، إلا أن الخبراء ينصحوا جميع مستخدمي النسخ القديمة بضرورة تحديثها في أسرع وقت.