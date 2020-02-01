بعد خمسين عاما من الانتظار.. افتتاح اول مسجد في سلوفينيا بتمويل من قطر

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افتتح يوم الاثنين أول مسجد في سلوفينيا بعد 50 عاما من تقديم مسلمي البلاد طلب الموافقة على المشروع. وقدم الطلب الأول في الستينيات لكن الموافقة لم تمنح حتى عام 2005. تأخر المشروع بسبب مصاعب مالية ومعارضة شرسة من جماعات يمينية في سلوفينيا ذات الأغلبية الكاثوليكية.