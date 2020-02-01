الجيش يحرر مواقع مهمة غرب الجوف

السبت 08 فبراير-شباط 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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حررت قوات الجيش، مساء الخميس، عددا من المواقع المهمة في جبهة “المحزمات” غرب محافظة الجوف .

وتمكنت قوات الجيش من تحرير “جبل قائمة حليف”، والمواقع المجاورة له، من سيطرة مليشيا الحوثي المتمردة التي لاذت بالفرار، باتجاه جبال “الواغرة”.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا وتدمير آليات تابعة لها.

بالتزامن مع ذلك دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بعدد من الغارات الجوية، عربات تابعة للمليشيا الحوثية، كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات.