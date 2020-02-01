مسؤول أممي يطالب بإفساح المجال» أمام تنظيم «جسر الرحمة»

السبت 08 فبراير-شباط 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت منظمة الصحة العالمية إرجاء عملية إجلاء 24 يمنياً في حالة صحية حرجة كانت مقررة الجمعة إلى عمّان، وأعادت ذلك إلى أسباب تقنية.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر غربية لأن هناك محاولات لجعل الرحلة تقلع اليوم (السبت) من صنعاء، لكن لم يتأكد ذلك حتى لحظة إعداد هذه القصة (التاسعة مساء بتوقيت غرينيتش).

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم المنظمة قوله «من المؤسف أنّ الرحلة لم تقلع اليوم كما كان مقررا»، مضيفا: «إننا نبذل كل جهد ممكن ونعمل بجد لضمان إتمام الرحلة في أقرب وقت»، مرجحا إتمامها «غدا أو في الأيام المقبلة».

وقال المتحدث «نحث كل المشاركين إفساح المجال أمام تنظيم هذا الجسر الجوي الطبي»، ولم تعط تفاصيل إضافية حول إرجاء العملية.

ويعزز التأخر ما ذكرته يوم الأربعاء الماضي مصادر مطلعة تحدثت مع «الشرق الأوسط» متهمة الحوثيين بتعطيل رحلات مجدولة لـ«طائرات الرحمة» من صنعاء إلى عمّان والقاهرة لنقل الحالات المرضية المستعصية عبر الجسر الذي أطلقه التحالف بمبادرة إنسانية.

وكان من المرتقب أن تنطلق رحلات خلال أيام 3 و4 و5 و7 فبراير (شباط) الحالي، وفق مصدر غربي وثيق الصلة بالعمليات الإنسانية في اليمن وصف ما يحدث بأنه «تغيير في الجدول».

تحالف دعم الشرعية في اليمن دشن الاثنين الماضي أولى رحلات الجسر الجوي لنقل عدد من المرضى اليمنيين للعلاج في العاصمة الأردنية عمَّان، بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، ويقول التحالف إن الرحلات تأتي في إطار «الجهود الإنسانية وحرص قوات التحالف على التخفيف من الأوضاع التي يعاني منها الشعب اليمني، وتحسين ظروفه الإنسانية».