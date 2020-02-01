السبت 08 فبراير-شباط 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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قتل أحد عناصر جهاز مخابرات "الأمن الوقائي" التابع لجماعة الحوثيين برصاص مسلحين يتبعون الجماعة في محافظة إب (وسط البلاد).

وقالت مصادر محلية إن القتيل يدعى عبدالرحمن محمد السعيدي، واعترضه طقم حوثي في سوق الجبري جنوب مدينة إب، مطالبين إياه بنزع لباس خاص بالقوات الخاصة "الجاكت الميري" الذي يرتديه وتسليم سلاحه.

وحسب المصادر فإنه وبعد استجابته لمطالبهم وعرض بطاقته عليهم، لحقه أحد المسلحين واعتدى عليه بالضرب ومن ثم أطلق عليه الرصاص، ومنعوا الحاضرين من إسعافه ليفارق الحياة بعد ذلك.

وتشهد محافظة إب خلافات عدة بين أجنحة وفصائل حوثية بشكل متكرر تتم خلالها تصفيات تتكتم عليها الجماعة وتحاول إحتواءها.