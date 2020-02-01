مليشيا الحوثي تقصف مستشفى بالقرب من مفرق الجوف

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استهدفت مليشيا الحوثي الانقلابية مساء امس، المستشفى السعودي الميداني والمستشفى الحكومي بمنطقة الجفرة في مفرق الجوف.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الميليشيا استهدفت المستشفيين بشكل متعمد وهو ما يعد انتهاك للقانون الدولي الإنساني، ونجم عنه اضراراً بالغة بأقسام المستشفيين ومنها (الطوارئ والرقود) وبعض الآليات المساندة للخدمات.
وفي سياق متصل ادان وزير الإعلام التفجير الذي استهدف المستشفيات في الجفرة عبر حسابه في تويتر امس .