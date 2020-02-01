انتصارات كبيرة عقب هجوم عنيف لقوات ”الشرعية“ في ”الجوف“ والحوثيون يفرون باتجاه ”الواغرة“

الجمعة 07 فبراير-شباط 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الجمعة 7 فبراير/شباط، السيطرة على مواقع عسكرية وتباب في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية (شمال اليمن).

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن ‏"قوات الجيش الوطني المسنودة بتحالف دعم الشرعية شنت هجوماً على مواقع الحوثيين في جبهة الجرشب - مجزر (غرب الجوف)".

وأكد المركز أن "الجيش تمكن من تحرير عدد من المواقع أهمها الحمراء المقطوعة والتباب الشرقية للمحزمات".

كما تمكنت قوات الجيش من تحرير “جبل قائمة حليف”، والمواقع المجاورة له، من سيطرة مليشيا الحوثي المتمردة التي لاذت بالفرار، باتجاه جبال “الواغرة”.