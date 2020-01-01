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نتائج قرعة نصف نهائي كأس ملك اسبانيا وموعد المباريات

الجمعة 07 فبراير-شباط 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أقيمت ظهر اليوم الجمعة، مراسم سحب قرعة نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، في مقر اتحاد الكرة.

ويشهد هذا الدور، مشاركة 3 أندية من دوري الدرجة الأولى وهم أتلتيك بيلباو وريال سوسييداد وغرناطة، وناديوحيد من الدرجة الثانية وهو ميرانديس.

وأسفرت القرعة عن مواجهة ريال سوسييداد ضد ميرانديس، بينما اصطدم أتلتيك بيلباو بنظيره غرناطة.

يُذكر أن قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، ودعا المسابقة أمس الخميس، من دور الثمانية على يد ريال سوسييداد وأتلتيك بيلباو على الترتيب، فيما سبقهم أتلتيكو مدريد وإشبيلية وحامل اللقب فالنسيا في الأدوار الماضية.

ومن المُقرر أن تُقام مباريات نصف النهائي، في الفترة بين 12 فبراير/شباط الجاري و4 مارس/آذار، إذ سيُقام هذا الدور بنظام الذهاب والإياب.

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