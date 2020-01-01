التحالف يعلن مقتل 3 مصريين ويتهم الحوثيين «أين وكيف حدث ذلك؟»

الجمعة 07 فبراير-شباط 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن استمرار الميليشيات الحوثية في نشر الألغام البحرية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، مما أدى لمقتل 3 صيادين مصريين بالبحر الأحمر الأربعاء.

وأعلن التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" فجر الجمعة، مقتل 3 صيادين مصريين وإنقاذ 3 آخرين بعد انفجار لغم بحري حوثي في قاربهم بالبحر الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أنه عند الساعة 02:00 من فجر يوم الأربعاء 5 فبراير/شباط الحالي "نفذت قوات التحالف البحرية عملية استجابة لبلاغ عن غرق أحد قوارب الصيد بالمياه الدولية بالبحر الأحمر نتيجة انفجار لغم بحري". وتابع أن "قارب الصيد كان على متنه ستة صيادين من الجنسية المصرية تم إنقاذ ثلاثة منهم واستشهاد ثلاثة آخرين نتيجة انفجار اللغم البحري".

كما بيّن العقيد المالكي أن "استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في نشر وزراعة الألغام البحرية يمثل تهديداً حقيقياً لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

إلى ذلك، أكد "استمرار جهود التحالف في تحييد التهديدات البحرية وخطر الألغام البحرية، حيث بلغ مجموع ما تم اكتشافه وتدميره من الألغام 137 لغماً بحرياً قامت الميليشيا الحوثية بزراعتها ونشرها عشوائياً بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".