ليلة سقوط الكبار

الجمعة 07 فبراير-شباط 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- كورة

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ودع العملاقان ريال مدريد وبرشلونة، كأس ملك إسبانيا من الدور ربع النهائي، أمس الخميس، ليلحقا بأتلتيكو مدريد الذي كان قد ودع المنافسات مبكرا من دور الـ32 لتتواصل المفاجآت في البطولة الإسبانية.

وسقط ريال مدريد على أرضه (3-4) أمام ريال سوسييداد، بينما سقط برشلونة خارج قواعده أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف، ليودع هو الآخر بطولته المفضلة.

ويتنافس حاليًا كل من سوسييداد وبلباو وغرناطة وميرانديس فريق دوري الدرجة الثانية، على اللقب، في سابقة لم تحدث منذ سنوات.

عقدة الريال

وكان الريال متأخرا في النتيجة 1-4 بفضل تألق لاعبه المعار لسوسييداد، مارتن أوديجارد، وكذلك السويدي ألكسندر إيساك الذي سجل ثنائية، قبل أن يستفيق الفريق الملكي في الدقائق الأخيرة ويقلص الفارق لكن الوقت لم يسمح له بالعودة في النتيجة.

ولم يحقق الريال الفوز في آخر 9 مباريات له بالكأس على أرضه سوى في 3 مناسبات، وخسر في 4 وتعادل في اثنتين، كما لم ينجح في الفوز بملعبه مع المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان في آخر 5 مواجهات بذات البطولة.

وعاندت بطولة الكأس زيدان، مجددا، ليودعها ويواصل الفشل في التتويج بها سواء كمدرب أو كلاعب طوال مسيرته مع مختلف الأندية التي ارتدى قميصها.

حلم ضائع

ومرة أخرى يفشل النادي الملكي في حلمه بالتتويج بالثلاثية التاريخية (الدوري والكأس ودوري الأبطال)، والتي لم يحققها من قبل، ليركز في مشواره بالليجا، التي يتصدرها بفارق 3 نقاط عن غريمه وحامل اللقب برشلونة.

وكذلك يركز الريال في دوري أبطال أوروبا، حيث يستعد لمواجهة قوية في دور الـ16 أمام مانشستر سيتي الإنجليزي ومدربه الكتالوني، بيب جوارديولا.

وتعد هذه المرة الأولى أيضا التي تمنى فيها شباك زيدان مع ريال مدريد بـ4 أهداف في مباراة واحدة.

حسرة برشلونة

أما برشلونة، وصيف البطل وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها (30 مرة)، فودع البطولة رغم الأداء القوي في ملعب سان ماميس، لكن هدف إينياكي ويليامس في الوقت المحتسب بدلا من الضائع أطاح به من كأس الملك، البطولة التي بلغ دورها النهائي في آخر 6 نسخ على التوالي، في رقم قياسي.

ولم ينجح الفريق الكتالوني في ترجمة الفرص العديدة التي أتيحت له إلى أهداف، ليُعاقب في النهاية بهدف قاتل، في حضور نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتستمر أزمة الثقة داخل جدران البلوجرانا، وعدم تحسن النتائج مع قرار الإدارة المفاجئ بتغيير المدرب إرنستو فالفيردي والتعاقد مع كيكي سيتين في منتصف الشهر الماضي.

وخسر برشلونة للمرة الأولى في دور إقصائي بالبطولة المفضلة إليه منذ عام 2013 حينما سقط في نصف النهائي أمام ريال مدريد.

غياب الكبار

وتعد هذه المرة الأولى التي يغيب عنها الثلاثي الكبير (ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو) عن الدور نصف النهائي للكأس منذ 17 عاما، حيث نافس على اللقب حينها كل من (ديبورتيفو، ريكرياتيفو، مايوركا وأوساسونا).

كما تعد هذه المرة الأولى لكل من أتلتيك بلباو وريال سوسييداد التي يتأهلان فيها سويا لنصف النهائي منذ عام 1987، وفقا لإحصائيات الخبير الرياضي الإسباني، أليكسيس مارتين تامايو، والتي نشرتها الصحافة المحلية.

وسيشهد الدور نصف النهائي أيضًا حضورا لميرانديس، فريق دوري الدرجة الثانية، والذي كان آخر نادٍ ينجح في بلوغ ذات الدور من خارج الأضواء، في عام 2012.