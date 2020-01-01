الحكومة اليمنية تتقدم بطلب جديد للأمم المتحدة

الجمعة 07 فبراير-شباط 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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طالبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها من مدينة الحديدة غرب اليمن، إلى منطقة محايدة.



جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، ضم الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة برئاسة اللواء محمد عيضة، ورئيس البعثة الأممية لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة، الجنرال أبيهيجت جوها، حسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، العاملة ضمن القوات المشتركة التابعة للحكومة الشرعية.

وفي الاجتماع، سلم الفريق الحكومي، للجنرال جوها "قائمة بخروقات وانتهاكات الحوثيين لوقف إطلاق النار في مدينة ومحافظة الحديدة، بالإضافة إلى قائمة بالاستحداثات التي قاموا بها".

وطالب الفريق، رئيس البعثة الأممية بـ" نزول لجنة ثلاثية للنظر في تلك الاستحداثات وإزالتها".

واعتبر أن "اللجنة (إعادة الانتشار) ابتعدت عن مهامها التي أنيطت بها بموجب اتفاق ستوكهولم وأهمها فتح الممرات الإنسانية وإعادة انتشار القوات ونزع الألغام والحواجز العسكرية".