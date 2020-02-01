هذا ما حدث «للحوثيين» مساء اليوم بـ«الجوف»

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اعلنت قوات الجيش،الوطني مساء اليوم الخميس تحرير عددا من المواقع المهمة في جبهة "المحزمات" غرب محافظة الجوف .
وذكر موقع الجيش الوطني سبتمبر نت بأن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير "جبل قائمة حليف"، والمواقع المجاورة له، من سيطرة مليشيا الحوثي المتمردة التي لاذت بالفرار، باتجاه جبال "الواغرة".
وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا وتدمير آليات تابعة لها.
بالتزامن دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بعدد من الغارات الجوية، عربات تابعة للمليشيا الحوثية، كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات.