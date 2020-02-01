لقاء بين مساعد المشرف العام لمركز الملك سلمان ومسؤولة اممية يناقش دعم اليمن أرقام كبيرة لـ اجمالي ما نزعه «مشروع مسام» من الألغام والذخائر والعبوات الناسفة في اليمن في ختام ”محاكمة تاريخية“.. الشيوخ الأمريكي يصدر حكمه بحق الرئيس ”ترمب“ مقاتلات التحالف تدك أوكار الحوثيين شرق صنعاء وتدمر تعزيزاتهم وقوات الجيش تستدرجهم الى ”كمين محكم“ والعشرات قتلى وجرحى «الشواية .. اسلوب تعذيب وحشي بشع» تفاصيل مؤلمة من داخل سجن «الصالح» بتعز وهذا ما يقوم به السجان الحوثي بعد ان يشعل النار فتح جبهات جديدة حاسمة واشعال كل الجبهات .. الجيش اليمني يكشف عن تغير سير المعارك في نهم والجوف وصرواح ويتحدث عن الطرق المؤدية الى صنعاء ويعلن الجاهزية حزب الاصلاح يتحدث عن «طعنة غادرة» وجريمة جبانة تستهدف النسيج الوطني منظمة حماية ترصد ضحايا الإستهداف الصاروخي لمأرب منذ 2015 فيديو - مسئول عسكري يطلق تسمية اخرى لعملية «البنيان المرصوص» ويبشر بـ «أخبار سارة قريبا» اغتيال قيادي اصلاحي بارز جنوبي اليمن والقتلة يلوذون بالفرار
التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لشؤون التخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي بالمنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالمملكة العربية السعودية السفيرة ناتالي فوستيه في مقر المركز بالرياض يوم أمس الأربعاء.
وخلال اللقاء ناقشا عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكيفية تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين المركز والأمم المتحدة ومنظماتها لدعم العمل الإنساني في الدول المتضررة حول العالم وفي مقدمتها اليمن.
وأثنت السفيرة ناتالي فوستيه على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين مشيدة بنشاطات المركز وسعيه الحثيث لنجدة المنكوبين ودعم المعوزين ومساعدة الدول والشعوب المحتاجة.