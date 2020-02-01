لقاء بين مساعد المشرف العام لمركز الملك سلمان ومسؤولة اممية يناقش دعم اليمن

الخميس 06 فبراير-شباط 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لشؤون التخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي بالمنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالمملكة العربية السعودية السفيرة ناتالي فوستيه في مقر المركز بالرياض يوم أمس الأربعاء.

وخلال اللقاء ناقشا عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكيفية تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين المركز والأمم المتحدة ومنظماتها لدعم العمل الإنساني في الدول المتضررة حول العالم وفي مقدمتها اليمن.

وأثنت السفيرة ناتالي فوستيه على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين مشيدة بنشاطات المركز وسعيه الحثيث لنجدة المنكوبين ودعم المعوزين ومساعدة الدول والشعوب المحتاجة.