أرقام كبيرة لـ اجمالي ما نزعه «مشروع مسام» من الألغام والذخائر والعبوات الناسفة في اليمن

الخميس 06 فبراير-شباط 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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تمكن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من انتزاع 3 ألغام مضادة للأفراد و2,269 لغمًا مضادًا للدبابات و8 عبوات ناسفة و1,165 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1,581 لغمًا متنوعًا خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير 2020م.

وأكد مصدر مسؤول في مشروع "مسام" ان إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 127,483 لغم زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت.

وقال المصدر أن ميليشيات الحوثي حاولت إخفاء الألغام بأشكال وطرق مختلفة.

وأوضح المصدر أن عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن سواًء راحوا ضحايا الألغام بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

ويهدف المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" في اليمن إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الحوثية الإيرانية.