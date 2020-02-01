لقاء بين مساعد المشرف العام لمركز الملك سلمان ومسؤولة اممية يناقش دعم اليمن أرقام كبيرة لـ اجمالي ما نزعه «مشروع مسام» من الألغام والذخائر والعبوات الناسفة في اليمن في ختام ”محاكمة تاريخية“.. الشيوخ الأمريكي يصدر حكمه بحق الرئيس ”ترمب“ مقاتلات التحالف تدك أوكار الحوثيين شرق صنعاء وتدمر تعزيزاتهم وقوات الجيش تستدرجهم الى ”كمين محكم“ والعشرات قتلى وجرحى «الشواية .. اسلوب تعذيب وحشي بشع» تفاصيل مؤلمة من داخل سجن «الصالح» بتعز وهذا ما يقوم به السجان الحوثي بعد ان يشعل النار فتح جبهات جديدة حاسمة واشعال كل الجبهات .. الجيش اليمني يكشف عن تغير سير المعارك في نهم والجوف وصرواح ويتحدث عن الطرق المؤدية الى صنعاء ويعلن الجاهزية حزب الاصلاح يتحدث عن «طعنة غادرة» وجريمة جبانة تستهدف النسيج الوطني منظمة حماية ترصد ضحايا الإستهداف الصاروخي لمأرب منذ 2015 فيديو - مسئول عسكري يطلق تسمية اخرى لعملية «البنيان المرصوص» ويبشر بـ «أخبار سارة قريبا» اغتيال قيادي اصلاحي بارز جنوبي اليمن والقتلة يلوذون بالفرار
تمكن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من انتزاع 3 ألغام مضادة للأفراد و2,269 لغمًا مضادًا للدبابات و8 عبوات ناسفة و1,165 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1,581 لغمًا متنوعًا خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير 2020م.
وأكد مصدر مسؤول في مشروع "مسام" ان إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 127,483 لغم زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت.
وقال المصدر أن ميليشيات الحوثي حاولت إخفاء الألغام بأشكال وطرق مختلفة.
وأوضح المصدر أن عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن سواًء راحوا ضحايا الألغام بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
ويهدف المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" في اليمن إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الحوثية الإيرانية.