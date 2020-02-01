في ختام ”محاكمة تاريخية“.. الشيوخ الأمريكي يصدر حكمه بحق الرئيس ”ترمب“

الخميس 06 فبراير-شباط 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 646

برأ مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب من تُهمتَي عرقلة عمل الكونغرس واستغلال السلطة، في ختام محاكمة تاريخية سعى من خلالها الديموقراطيون إلى عزله فيما تكاتف الجمهوريون لتبرئته قبل تسعة أشهر من انتخابات رئاسية سيسعى خلالها للفوز بفترة ثانية.

وترامب البالغ من العمر 73 عاما ثالث رئيس أمريكي يُحاكم في مجلس الشيوخ في قضية عزل.

وصوّت 52 عضواً مقابل رفض 48 على تبرئة ترامب من تهمة استغلال السلطة بشأن طلبه من أوكرانيا التحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن، فيما أيّد 53 عضواً مقابل اعتراض 47 تبرئة الرئيس الأمريكي من تهمة عرقلة عمل الكونغرس من خلال منع شهود وحجب وثائق سعى المجلس للحصول عليها.

ويفرض دستور الولايات المتحدة غالبيّة الثلثين لإدانة الرئيس في مجلس الشيوخ في إطار محاكمة لعزله من منصبه.

وقال المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام في بيان "اليوم، انتهت محاولة المساءلة المختلقة التي حاكها الديمقراطيون بإبراء تام لذمة الرئيس دونالد جيه ترامب. وكما كنا نقول طوال الوقت "هو ليس مذنبا".

وأضافت أن "الرئيس مسرور بطيّ هذا الفصل الأخير من السلوك المشين للديمقراطيين"، متهمة المعارضة الديموقراطية بالسعي للتأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومتسائلة "ألن يكون هناك انتقام؟".