منظمة حماية ترصد ضحايا الإستهداف الصاروخي لمأرب منذ 2015

قالت منظمة حماية للتوجه المدني في بيان لها إن الهجمة الصاروخية الجديدة على مارب أسفرت عن اصابة 6 مدنيين.

وأفادت المنظمة أن الهجمة قتلت أب وزوجته وثلاثة مم أطفاله وزوجة ابنه.

وأضافت المنظمة في بيان لها حصلت "مأرب برس" على نسخة منه، أن صاروخ كاتيوشا استهدف الحي السكني في منطقة الروضة شمال مدينة مأرب تمام الساعة 8:43مساء الأربعاء 5-2-2020 أصاب 6مدنيين بينهم أطفال وهم: الطفلة آية شريان صالح (7أعوام) ودعاء سنان رياش 25عاما وشريان صالح الظفري 55عاما وعاصم شريان 16عاما وآيات شريان 12عاما وراوية عبدالله 45عاما.

ورصدت المنظمة 155ضحية المقذوفات الصاروخية بين قتيل وجريح منذ العام 2015بينهم 49 حالة من النساء والأطفال.

نص البيان :-

#مأرب .. المقذوفات الصاروخية تحول حياة المدنيين الى جحيم هجمة صاروخية جديدة تسفر عن إصابة 6 مدنيين ( أب وزوجته وثلاثة من أطفاله وزوجة ابنه ) الأربعاء 5 / 2 / 2020م . منظمة حماية للتوجه المدني H O C O في تمام الساعة 8.43 دقيقة مساءً سقط مقذوف صاروخي يعتقد أنه كاتيوشا في الحي السكني بمنطقة الروضة شمال مدينة مأرب ما أسفر عن إصابة 6 مدنيين من أسرة شريان صالح الظرفي بينهم ثلاثة أطفال .حالتان منهم حرجة جداً حسب مصادر طبية . منظمة حماية H O C O قامت برصد الحادثة والتقت بالضحايا أثناء عملية إسعافهم الى المستشفى العام بمدينة مأرب واستمعت منهم الى شرح مختصر للواقعة .. فيما أجرت مقابلات مع شهود عيان ومقدمي الخدمات الطبية بالمستشفى .. مصادر طبية تحدثت الى فريق الرصد التابع للمنظمة وقالت : أن عدد 6 مصابين وهم :ـ 1ـ آيه شريان صالح الظرفي 7 سنوات . إصابة في الرأس والصدر وفي حالة غيبوبة . 2 ـ دعاء سنان رياش 25 عام . إصابة في الرأس والصدر وفي حالة تموت دماغي . 3ـ شريان صالح الظرفي 55 عام .. 4 ـ عاصم شريان صالح الظرفي 16 عام 5ـ آيات شريان صالح الظرفي 12 عام . 6 ـ راويه عبد الله صالح مرح 45 وصلوا الى المستشفى وكانت حالتان منهم في موت دماغي وهما المصابة / دعاء سنان رياش والطفلة آيه شريان صالح الظرفي وقد تمت التدخلات الطبية الطارئة لإنقاذ هاتين الحالتين وتحويلهما غرفة العناية المشددة فيما تم إسعاف بقية الحالات المصابة بجروح متوسطة ورضوض وكدمات جراء هدم المنزل فوقهم راوية عبد الله صالح مرح 45 عام من ضحايا الحادثة وهي أم الثلاثة الأطفال المصابين وزوجة الأب المصاب شريان الظرفي تروي الحادثة .. أنها كانت هي وزوجها وزوجة أبنها وطفلتيها وابنها عاصم كانوا في جلسة عائلية يشاهدوا التلفاز ولم يشعروا إلا بانفجار شديد هدم المنزل فوق رؤوسهم وتطاير سطح البيت وأغمي عليهم بالأتربة والغبار المتناثر والمتطاير من الانفجار ثم أتوا أهل الحي جيرانهم وأسعفوهم ... وتقول راويه مرح أنهم أسرة نازحة من أرحب محافظة صنعاء يسكنوا بالإيجار في بيت شعبي بسيط مكون من ثلاث غرف ومطبخ وحمام في حي الروضة شمال مدينة مأرب . أحد المسعفين من جيران الأسرة الضحايا قال أنه صدم من شدة الانفجار وهول المنظر الذي شاهده بعد سقوط مقذوف صاروخي على منزل جارهم الظرفي .. الانفجار الذي حول المنزل الى كومة ركام وطوب متناثر . وأنهم أسرعوا لإسعاف المصابين وإخراجهم من تحت الأنقاض مصادر حكومية في محافظة مأرب رجحت أن المقذوف الصاروخي انطلق من جبل هيلان وقال مصدر في القاعدة العسكرية التابعة لجيش الحكومة الشرعية الواقعة شرق جبل هيلان أن المسلحين الحوثيين مازالوا يتمركزون في مواقع غرب جبل هيلان الذي يبعد عن مدينة مأرب بحوالي 27 كم وأن مسلحي الحوثي يقومون بقصف مدينة مأرب بالصواريخ . في سياق متصل في تاريخ 23 يناير الشهر الماضي وثقت منظمة حماية H O C O وعدد من المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام حادثة مماثلة لسقوط مقذوف صاروخي بمنزل ( أولاد حسين حسين السوادي ) في نفس منطقة الروضة شمال مدينة مأرب خلفت امرأة قتيلة وطفلتها وجرح 5 مدنيين آخرين بينهم 3 أطفال . وبهذا العدد يرتفع عدد المدنيين ضحايا المقذوفات الصاروخية الى 155 مدنيا بين قتيل وجريح منذ العام 2015م بينهم 49 من النساء والأطفال حسب بيانات الرصد والتوثيق القانوني الذي تقوم به منظمة حماية H O C O في محافظة مأرب . . يشار الى ان المواجهات المسلحة بين قوات الجيش اليمني ( التابع للحكومة الشرعية ) مسنوداً بالتحالف العربي وبين مسلحي جماعة الحوثي تصاعدت حدتها منذ حوالي أسبوعين في منطقة نهم شمال غرب محافظة مأرب وفي جبال هيلان صرواح . منظمة حماية H O C O وهي تتابع وقائع الحوادث والضحايا المدنيين في محافظة مأرب تدعو أطراف الصراع المسلح الى تجنيب المدنيين ويلات الحرب وتناشد المنظمات الدولية والمحلية الى سرعة تدخلاتها للحيلولة دون وقوع مزيد من الضحايا جراء الاستهداف الصاروخي الممنهج الذي يتعرض له المدنيين من نازحين ومجتمع مضيف في هذه المحافظة . يشار الى أن منظمة حماية للتوجه المدني H O C O يمنية غير حكومية مستقلة غير ربحية ، تأسست في العام 2016مم و تتخذ من مأرب مقراً لها وتعمل وفقاً لأهدافها في مساندة التوجهات نحو ثقافة وبيئات العمل المدني ونشر مبادئ السلام وتعزيز ثقافة الحوار والاهتمام ببناء وعي المجتمع باتجاه التحول المدني ، فيما تنشط بالمجال الحقوقي والإنساني والتنمية الاجتماعية وتقف الى جانب حقوق المدنيين في أيام الحرب والسلم وتناصر قضاياهم الإنسانية والاجتماعية وتمارس أنشطتها بموجب الترخيص رقم 536 . صادر في 5 فبراير 2020 م عن منظمة حماية للتوجه المدني H O C O