فيديو - مسئول عسكري يطلق تسمية اخرى لعملية «البنيان المرصوص» ويبشر بـ «أخبار سارة قريبا»

الخميس 06 فبراير-شباط 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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طالب مسؤول عسكري يمني، مساء الأربعاء، الصليب الأحمر الدولي بانتشال جثث ميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهات نهم (شرق صنعاء) والجوف، مؤكداً أن موازين المعركة في الميدان قد تغيرت مما ينبئ بـ"أخبار سارة قريباً".

وأفاد قائد عمليات المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، العميد الركن علي محسن الهدى، أن قوات الجيش الوطني مسنودةً بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، "تحقق انتصارات متتالية، والميليشيات المدعومة من إيران تتلقى ضربات موجعة وجثث عناصرها مرصوفة في الشعاب والجبال".

وقال العميد الهدى، في فيديو نشره المركز الاعلامي للقوات المسلحة اليمنية: "نحن اليوم.. نتحدى الحوثي وميليشياته. وموازين المعركة في الميدان قد تغيرت، وستسمعون في القريب ما يسركم"، مطالباً الصليب الأحمر بانتشال جثث الميليشيات "التي تأكلها الكلاب في الشعاب والجبال".

وأضاف: "إن ما أسمتها الميليشيات بـ"عملية البنيان المرصوص" تحولت إلى عملية الجثث المرصوفة في شعاب نهم والفرضة (شرق صنعاء) وآل جرشب وجبال الساقية ومديرية المتون ( الجوف )".

وثمّن الهدى جهود تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، "على دعمهم ومساندتهم المستمرة" للجيش الوطني اليمني في مختلف الجبهات.