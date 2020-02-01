منظمة حماية ترصد ضحايا الإستهداف الصاروخي لمأرب منذ 2015 فيديو - مسئول عسكري يطلق تسمية اخرى لعملية «البنيان المرصوص» ويبشر بـ «أخبار سارة قريبا» اغتيال قيادي اصلاحي بارز جنوبي اليمن والقتلة يلوذون بالفرار انكسار عسكري للحوثيين والعمالقة تعلن اسقاط خط الدفاع الأول للانقلابيين اندلاع معارك شرسة بين الجوف ومأرب والطيران السعودي يفتك بالحوثيين «آخر المستجدات» العميد الهدي: نقاتل الحوثي بسلاحه ونطالب الصليب الأحمر بسرعة انتشال جثث المليشيات تجريف حوثي منظم لأراضب الدولة وعقاراتها في إب بعد ساعات من مهلة أردوغان لدمشق.. قوات النظام تهاجم سراقب وتركيا ترد الحكومة السودانية تنفي والبرهان يؤكد إخطارها بلقاء نتنياهو استشهاد فلسطيني بجنين وأصابات بصفوف الاحتلال في عملية دهس بالقدس
طالب مسؤول عسكري يمني، مساء الأربعاء، الصليب الأحمر الدولي بانتشال جثث ميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهات نهم (شرق صنعاء) والجوف، مؤكداً أن موازين المعركة في الميدان قد تغيرت مما ينبئ بـ"أخبار سارة قريباً".
وأفاد قائد عمليات المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، العميد الركن علي محسن الهدى، أن قوات الجيش الوطني مسنودةً بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، "تحقق انتصارات متتالية، والميليشيات المدعومة من إيران تتلقى ضربات موجعة وجثث عناصرها مرصوفة في الشعاب والجبال".
وقال العميد الهدى، في فيديو نشره المركز الاعلامي للقوات المسلحة اليمنية: "نحن اليوم.. نتحدى الحوثي وميليشياته. وموازين المعركة في الميدان قد تغيرت، وستسمعون في القريب ما يسركم"، مطالباً الصليب الأحمر بانتشال جثث الميليشيات "التي تأكلها الكلاب في الشعاب والجبال".
وأضاف: "إن ما أسمتها الميليشيات بـ"عملية البنيان المرصوص" تحولت إلى عملية الجثث المرصوفة في شعاب نهم والفرضة (شرق صنعاء) وآل جرشب وجبال الساقية ومديرية المتون ( الجوف )".
وثمّن الهدى جهود تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، "على دعمهم ومساندتهم المستمرة" للجيش الوطني اليمني في مختلف الجبهات.