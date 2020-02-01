اغتيال قيادي اصلاحي بارز جنوبي اليمن والقتلة يلوذون بالفرار

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افادت مصادر محلية اليوم الخميس، باغتيال قيادي بارز في حزب الاصلاح بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.
وقالت المصادر لموقع «مأرب برس» ان مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية اطلقوا النار على القيادي الاصلاحي عبدالرقيب قزيع بمدينة الضالع (وهو رئيس الغرفة التجارية السابق بالمدينة).
واشارت المصادر ان جريمة الاغتيال وقعت صباح اليوم امام جامعة العلوم والتكنولوجيا بشارع الجمرك وسط المدينة .
وتوفي قزيع على الفور فيما لاذ القتلة بالفرار الى جهة مجهولة، طبقا للمصادر.
وسبق ان طالت الإغتيالات قيادات في حزب الاصلاح بالضالع خلال الفترات السابقة.
ففي تاريخ 5 اكتوبر 2018 اغتيل الإعلامي زكي السقلدي.
وفي 25 يوليو 2019 اغتال مسلحون القيادي خالد غيمان الذي عرف عنه بانه رجل البر والإحسان وكان يعمل محاسبا بمستشفى التضامن .