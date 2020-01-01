انكسار عسكري للحوثيين والعمالقة تعلن اسقاط خط الدفاع الأول للانقلابيين

الخميس 06 فبراير-شباط 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تمكنت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، من السيطرة على مواقع هامة عقب معارك عنيفة جماعة الحوثيين في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقال مدير المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أصيل السقلدي، للأناضول، إن "قوات الجيش اليمني كسرت هجومًا كبيرًا على مواقع الجيش في محاولة للسيطرة عليها في مدينة البرح غربي تعز".

وأضاف قائلًا إن "قوات الجيش ممثلة باللواءين (الثامن عمالقة)، و(14 عمالقة)، تمكنت من عقب تصديها للهجوم من التقدم لمسافة 5 كم والسيطرة على موقعي (الفقاسة، وجبل الرويقن) اللذان يعتبران خط الدفاع الأول بالنسبة للحوثيين".

وأشار إلى أن "مليشيات الحوثي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح حيث سقط عشرات القتلى والجرحى(لم يحدد عددًا معينًا)، واغتنام عدد من الاسلحة والآليات".

كما أوضح المصدر أن "السيطرة على موقعي الفقاسة والرويقن، سيسهل على قوات الجيش مهاجمة مواقع المليشيات باقل جهد وخسائر، ومعها باتت بقية مواقع الحوثيين آيلة للسقوط في أي لحظة".