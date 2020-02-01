عاجل :اندلاع معارك شرسة بين الجوف ومأرب والطيران السعودي يفتك بالحوثيين «آخر المستجدات»

الخميس 06 فبراير-شباط 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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ذكرت مصادر عسكرية مطلعة ان معارك شرسة اندلعت اليوم الخميس بين الجيش الوطني ومليشيات الحوثي بين مديريتي الغيل التابعة لمحافظة الجوف ومجزر التي تتبع محافظة مأرب.

وفي التفاصيل قالت المصادر لموقع «مأرب برس» ان المليشيات حاولت التسلل عبر احد الاودية من جبال يام وتصدى لها الجيش الوطني بنجاح.

واشارت الى تكبد الحوثيين خسائر كبيرة في الارواح والعتاد بعد محاولة التسلل الفاشلة.

يتزامن ذلك مع قصف للمقاتلات السعودية استهدف ثلاث مدرعات للحوثيين وطقم محمل بالافراد وتدميرها بشكل كامل ومقتل من كان عليها.

وشوهد تصاعد السنة اللهب في المنطقة (بين المحزمات وجبل يام) عقب القصف ، طبقا للمصادر .