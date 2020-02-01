العميد الهدي: نقاتل الحوثي بسلاحه ونطالب الصليب الأحمر بسرعة انتشال جثث المليشيات

الخميس 06 فبراير-شباط 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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تواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية معاركها ضد مليشيات الحوثي الإنقلابية في محافظة الجوف لليوم الثالث على التوالي موقعة في صفوف المليشيات المئات من القتلى والجرحى والأسرى.

وفي تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أكد العميد الركن علي محسن الهدي عمليات المنطقة العسكرية السادسة: أن أبطال الجيش الوطني يحققون انتصارات متتالية، ويحررون عددا من المواقع في الجهة الشمالية من جبال يام في ميمنة فرضة نهم

وقال العميد الهدي: نستطيع القول بأن عمليةالمليشيات التي أسمتها البنيان المرصوص تحولت إلى عملية الجثث المرصوفة في شعاب نهم والفرضة وال جرشب وجبال الساقية ومديرية المتون مؤكدا أن المليشيات الحوثية تلقت ضربات موجعة ودروسا لن تنساها.

وأفاد العميد الهدي: أن الجيش الوطني في المنطقة السادسة يسطر أروع البطولات ويهاجم العدو في كل جبهة ويكبده خسائر فادحة في العتاد والعدة بشكل لم يتوقعه مضيفا: نحن اليوم نعلن التحدي، فبفضل الله وبفضل الرجال في الميدان تغيرت موازين المعركة في الميدان، وستسمعون في القريب ما يسركم ونحن نقاتل العدو بسلاحة الذي تركه في أرض المعركة ونطالب الصليب الاحمر بانتشال جثث المليشيات التي تأكلها الكلاب..

وثمن الهدي جهود التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية على دعمهم ومساندتهم لأبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات.