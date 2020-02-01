استشهاد فلسطيني بجنين وأصابات بصفوف الاحتلال في عملية دهس بالقدس

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أفاد مراسل الجزيرة بإصابة 14 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في عملية دهس فجر اليوم الخميس بمدينة القدس جرت على مرحلتين، كما أفاد باستشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين.
وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية أن سائق مركبة بعدما أقدم على دهس أحد الجنود في القدس المحتلة، توجه لجنود آخرين، ومن ثم انسحب من المكان، بينما شنت قوات الاحتلال عملية بحث مكثف عن منفذ العملية.
وأوضحت خدمات الطوارئ أن شخصا يبلغ من العمر عشرين عاما يرقد في حالة خطيرة بعد إصابته في الحادث الذي وقع في شارع ديفيد ريمز الساعة 01:45 فجرا بالتوقيت المحلي. وقال المتحدّث باسم الشرطة الإسرائيليّة ميكي روزنفيلد إن "وحدات من الشرطة والمسعفين وصلوا إلى المكان ويحاولون العثور على السيارة، وقد فُتِح تحقيق في هجوم إرهابي".
وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إنها "عالجت ونقلت" إلى المستشفيات 14 شخصا أصيبوا بجروح جرّاء الاصطدام الذي حصل في منطقة تضمّ مقاهي ومطاعم عدة، بينما قال متحدّث عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية إن الجيش على عِلم بهجوم محتمل ارتكبه قائد سيّارة في المنطقة.
ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن الشرطة قولها إن عملية البحث عن المشتبه به جارية الآن. ولم تُعرف بعد الدوافع المحتملة وراء العملية، لكنها تأتي وسط توترات متصاعدة بين إسرائيل والفلسطينيين بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط.
وفي جنين، استشهد الشاب يزن منذر أبو طبيخ صباح اليوم الخميس جراء إصابته برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء مواجهات عند المدخل الغربي للمدينة. وقال شهود عيان إن قوات إسرائيلية اقتحمت المدينة وهدمت منزل الأسير أحمد جمال قنبع، وهو ما أدى لاندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين، مما أدى لاستشهاد الشاب وإصابة آخرين.