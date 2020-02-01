مدفعية الجيش تقصف تجمعات للحوثيين في الضالع

الخميس 06 فبراير-شباط 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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قصفت مدفعية الجيش، مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

واستهدف القصف تجمعات لعناصر المليشيا الحوثية وآلياتها في مواقع متفرقة في جبهتي الفاخر، وحجر، مما أدى إلى تكبيدها إلى خسائر في الأروح والعتاد.

إلى ذلك أحبطت قوات الجيش، تسللا للمليشيا المتمردة، باتجاه مواقع في مديرية قعطبة، شمالي المحافظة ذاتها، وأجبرتها على الفرار، بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وذلك حسب ما ذكره موقع الجيش "سبتمبرنت".