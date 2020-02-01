شاب يقتل والده في إب

الخميس 06 فبراير-شباط 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - إب

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أقدم شاب على قتل أبيه في مديرية حبيش شمال المحافظة إثر خلافات عائلية. وبحسب مصادر متطابقة فإن الجاني يدعى "علي عبدالله ناصر الجعفري" وأقدم على قتل أبيه "عبدالله الجعفري" وسط حالة من الذهول والصدمة التي انتابت سكان المنطقة.