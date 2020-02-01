شاب يقتل والده في إب

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أقدم شاب على قتل أبيه في مديرية حبيش شمال المحافظة إثر خلافات عائلية. وبحسب مصادر متطابقة فإن الجاني يدعى "علي عبدالله ناصر الجعفري" وأقدم على قتل أبيه "عبدالله الجعفري" وسط حالة من الذهول والصدمة التي انتابت سكان المنطقة.