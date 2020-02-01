حوثيون يختطفون عمالا كانوا يعتزمون السفر إلى حضرموت

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اختطف مسلحون حوثيون في إب عمالاً كانوا يعتزمون السفر إلى محافظة حضرموت (شرق اليمن) للبحث عن فرصة عمل.
وقالت مصادر محلية لمراسل "المصدر أونلاين" إن عناصر المليشيا وبتوجيهات من القيادي أشرف المتوكل الذي عينته الجماعة وكيلاً للمحافظة أقدموا على اختطاف مواطنين من "جولة العدين" وسط مدينة إب بينما كانوا يتهيأون للسفر إلى حضرموت للبحث عن فرصة عمل ليوفروا مصدر دخل لهم ولعائلاتهم بعد أن ضاقت بهم السبل.
وحسب المصدر فقد أجبرهم المسلحون الحوثيون على النزول من على متن سيارة كان من المقرر أن تنقلهم إلى حضرموت، واقتادوهم إلى سجن البحث الجنائي الخاضع لسيطرة الجماعة.