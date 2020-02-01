مصرع وإصابة 15 حوثيا في تعز

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لقي خمسة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم مصرعهم وأصيب 10 أخرين اثناء محاولة الميليشيا تنفيذ هجوم على احد مواقع الجيش الوطني شمال شرقي مدينة تعز.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الانباء (سبأ) ان أبطال اللواء 170دفاع جوي افشلوا هجوم للمليشيا ونفذوا هجوما معاكسا اسفر عن مصرع خمسة من عناصر الحوثي وإصابة 10 أخرين.