مصرع وإصابة 15 حوثيا في تعز

الخميس 06 فبراير-شباط 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - تعز

عدد القراءات 159

لقي خمسة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم مصرعهم وأصيب 10 أخرين اثناء محاولة الميليشيا تنفيذ هجوم على احد مواقع الجيش الوطني شمال شرقي مدينة تعز.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الانباء (سبأ) ان أبطال اللواء 170دفاع جوي افشلوا هجوم للمليشيا ونفذوا هجوما معاكسا اسفر عن مصرع خمسة من عناصر الحوثي وإصابة 10 أخرين.