مدفعية الجيش تدمر مخزن أسلحة لمليشيا الحوثي بصعدة

الخميس 06 فبراير-شباط 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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تمكنت مدفعية الجيش الوطني من تدمير مخزن أسلحة وذخائر تابع لمليشيا الحوثي الانقلابية بالقرب من سوق آل ثابت شمال غرب محافظة صعدة.

وأوضح الرائد لواء الرفاعي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الاستهداف جاء بعد عملية استطلاع ومراقبة متواصلة لتحركات مليشيا الحوثي في سوق "آل ثابت"، ليتضح انها تستغل المحالات التجارية لتخزين الذخائر المختلفة.