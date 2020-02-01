وزير في الحكومة «الشرعية» يكشف عن من يقف وراء فشل اتفاق «الرياض» الصحة العالمية تعلن إلغاء رحلات نقل الحالات المرضية من مطار«صنعاء» الى «عمّان والقاهرة»..تعرّف على الأسباب؟ عاجل..عدوان «حوثي» جديد يستهدف أحد الاحياء السكنية بـ«مأرب»..تعرف على الحصيلة الأولية لضحايا القصف مسؤول حكومي يعلن فشل «غريفيث» في مهامه ويؤكد:«التصعيد الحوثي أعاد الصراع لنقطة الصفر» فيديو - ثلاث جبهات تشتعل في الجوف ومعارك مستمرة تكبد الحوثيين خسائر وهزائم كبيرة «آخر المستجدات» تفاصيل ثاني اجتماع للجنة الطوارئ التي شكلتها الحكومة في عدن «الحوثيون» يعتقلون شيخاً قبليا بارزاً وقبائل الاخير تعلن النكف القبلي وتبدأ بهذا الاجراء بميدان السبعين سقطرى : الاطاحة بقادة التمرد واعطاء مهلة اخيرة ووساطة تتدخل .. اجتماع عسكري يسمي مفتعل التمرد وتلويح باستخدام القوة الاعلان عن مصرع قيادات عسكرية وخبراء من حزب الله وايران في معارك نهم والجوف الصين تبشر : التوصل لدواء فعال لفيروس كورونا القاتل
اعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الاربعاء إلغاء رحلات طائرات الرحمه من صنعاء الى عمّان والقاهرة لنقل الحالات المرضيه المستعصية بعد تعطيل وتعنت المليشيا الحوثية في تسيير الجسر الجوي الذي اطلقه التحالف كمبادره انسانيه.
وقد كانت اول رحله من طائرات الرحمه قد انطلقت بتاريخ ٣ فبراير ٢٠٢٠ من صنعاء الى عمان بعد انطلاق مبادره التحالف بتسيير الرحلات بالتعاون مع منظمه الصحه العالميه.