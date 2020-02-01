الصحة العالمية تعلن إلغاء رحلات نقل الحالات المرضية من مطار«صنعاء» الى «عمّان والقاهرة»..تعرّف على الأسباب؟

الأربعاء 05 فبراير-شباط 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الاربعاء إلغاء رحلات طائرات الرحمه من صنعاء الى عمّان والقاهرة لنقل الحالات المرضيه المستعصية بعد تعطيل وتعنت المليشيا الحوثية في تسيير الجسر الجوي الذي اطلقه التحالف كمبادره انسانيه.

وقد كانت اول رحله من طائرات الرحمه قد انطلقت بتاريخ ٣ فبراير ٢٠٢٠ من صنعاء الى عمان بعد انطلاق مبادره التحالف بتسيير الرحلات بالتعاون مع منظمه الصحه العالميه.