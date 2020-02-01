عاجل..عدوان «حوثي» جديد يستهدف أحد الاحياء السكنية بـ«مأرب»..تعرف على الحصيلة الأولية لضحايا القصف

الأربعاء 05 فبراير-شباط 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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افادت مصادر محلية مساء اليوم الاربعاء بمحافظة مأرب بأن المليشيات الحوثية قصفت أحد الأحياء السكنية شرقي المدينة.

وذكرت المصادر لمارب برس علي ان القصف الصاروخي الحوثي استهدف منازل المواطنيين ما اسفر عن استشاد امرأة واصابة اخرين بينهم أطفال ونساء كحصيلة أولية.