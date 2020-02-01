عاجل..عدوان «حوثي» جديد يستهدف أحد الاحياء السكنية بـ«مأرب»..تعرف على الحصيلة الأولية لضحايا القصف مسؤول حكومي يعلن فشل «غريفيث» في مهامه ويؤكد:«التصعيد الحوثي أعاد الصراع لنقطة الصفر» فيديو - ثلاث جبهات تشتعل في الجوف ومعارك مستمرة تكبد الحوثيين خسائر وهزائم كبيرة «آخر المستجدات» تفاصيل ثاني اجتماع للجنة الطوارئ التي شكلتها الحكومة في عدن «الحوثيون» يعتقلون شيخاً قبليا بارزاً وقبائل الاخير تعلن النكف القبلي وتبدأ بهذا الاجراء بميدان السبعين سقطرى : الاطاحة بقادة التمرد واعطاء مهلة اخيرة ووساطة تتدخل .. اجتماع عسكري يسمي مفتعل التمرد وتلويح باستخدام القوة الاعلان عن مصرع قيادات عسكرية وخبراء من حزب الله وايران في معارك نهم والجوف الصين تبشر : التوصل لدواء فعال لفيروس كورونا القاتل منظمة دولية :الآلاف يفرون الى مأرب والجوف أحرجها ترمب ورفض مصافحتها فمزقت خطابه على الهواء .. شاهد
قال مسؤول في الحكومة الشرعية بان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، فشل في أداء مهمته ولم يحقق أي انجاز في المسارات السياسية والاقتصادية والانسانية.
وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في حوار نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية أن "الهجمات والتصعيد العسكري الأخير لمليشيات الحوثي في جبهات نهم والجوف ومأرب ومنعها تداول العملة الوطنية في مناطق سيطرتها، أعاد الصراع لنقطة الصفر، وأكد فشل المبعوث الدولي في إنجاز مهمته".
وأشار الارياني الى أن هناك حاجة لإعادة مراجعة طريقة تعاطي المجتمع الدولي مع الملف اليمني، وممارسة ضغوط حقيقية على المليشيا الحوثية للانخراط بجدية في مسار السلام.
وأكد أن اتفاق السويد يعيش حالة موت سريري، موضحا أنه بعد مرور أكثر من عام "لم نشهد خلاله بخصوص انسحاب الجماعة من مدينة وموانئ الحديدة، أو ما يتعلق بملف الأسرى والمختطفين ورفع الحصار عن محافظة تعز".
وبين أن التصعيد العسكري الأخير كشف عن استغلال جماعة الحوثي لهذا الاتفاق لتطوير ترسانتها العسكرية والتخطيط لهجمات استهدفت المناطق المحررة ودول الجوار.
وجدد الوزير التأكيد على موقف الحكومة الشرعية، برفض الذهاب إلى أي مفاوضات جديدة في ظل تصعيد المليشيا وقبل التنفيذ الكامل وغير المشروط لبنود اتفاق السويد.