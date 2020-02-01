فيديو - ثلاث جبهات تشتعل في الجوف ومعارك مستمرة تكبد الحوثيين خسائر وهزائم كبيرة «آخر المستجدات»

الأربعاء 05 فبراير-شباط 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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تخوض قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، معارك مستمرة ضد مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في جبهات المتون والساقية وحام غرب محافظة الجوف.

وقالت مصادر عسكرية للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش الوطني، تمكنت اليوم الاربعاء، من دحر المليشيات وتكبيدها أكثر من ١١ قتيل وإصابة آخرين في جبهة حام وعنبرة.. إضافة إلى استعادة عدد من الأسلحة الثقيلة والخفيفة وكمية كبيرة من الذخائر كانت بحوزة المليشيات عقب دحرها.

وأضافت المصادر أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت بعدة غارات جوية على مواقع وتجمعات للمليشيات في جبهة حام، حيث لقي عدد من عناصر المليشيات مصرعهم وإصابة آخرين.

في ذات السياق قتل نحو سبعة وعشرون من عناصر مليشيا الحوثي وجرح آخرون في مواجهات مع الجيش الوطني بجبهتي حام وجبال الساقية غربي الجوف .

وقالت مصادر عسكرية أن معارك عنيفة دارت بين الجيش والمليشيا في كلا من جبهتي قعيطة بسلسلة جبال حام وجبال الساقية غربي المحافظة.

وأشارت المصادر إلى سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيا، بالتزامن مع استهداف طيران التحالف لتجمعات تابعة للمليشيا في جبال قعيطة شمال مديرية المتون.

وامس قالت مصادر عسكرية لمأرب برس أن اشتباكات عنيفة اندلعت، في جبهة المتون غرب محافظة الجوف.

وأكدت المصادر أن اشتباكات عنيفة خاضتها قوات الجيش الوطني ضد المليشيات الانقلابية في منطقة الجرعوب، وأسفرت عن تدمير عربة مدرعة وطقم قتالي للمليشيات الانقلابية ومصرع جميع من كان على متنهما.