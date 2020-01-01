تفاصيل اول اجتماع للجنة الطوارئ التي شكلتها الحكومة في عدن

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ترأس نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، اليوم الاربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اول اجتماع للجنة الطوارئ الخاصة بمواجهة أي ظهور محتمل لفيروس كورونا ، والتي شكلها رئيس الحكومة.
وجرى خلال الاجتماع الذي ضم وزيري المالية سالم بن بريك والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة وممثلي عن وزارات الخارجية والمالية والصحة العامة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والإعلام والنقل ومنظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مناقشة القضايا المتصلة بعمل لجنة الطوارئ واتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي من شأنها منع انتقال الفيروس إلى اليمن، وكذا جهود تعزيز الجانب التوعوي بالمرض ومخاطره عبر وسائل الإعلام.
كما ناقش المشاركون في الاجتماع كيفية التعامل مع أية حالات مشتبه بها وفقاً للسياسة العلاجية لهذا الفيروس من قِبل الكوادر الطبية التي يتم تأهيلها في الجانب الوبائي، وأكدوا أهمية تنسيق جهود كافة الوزارات والجهات المعنية في المنافذ الجوية والبحرية والبرية لاتخاذ التدابير التي من شأنها رصد أية حالات وافدة إلى داخل البلاد مشتبه بإصابتها بالمرض.
وعبر نائب رئيس الوزراء الدكتور الخنبشي، عن تقدير الحكومة لكافة جهود منظمة الصحية العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال تقديم المساعدات اللازمة للبلاد.