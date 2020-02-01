«الحوثيون» يعتقلون شيخاً قبليا بارزاً وقبائل الاخير تعلن النكف القبلي وتبدأ بهذا الاجراء بميدان السبعين

الأربعاء 05 فبراير-شباط 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - خاص

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أفادت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء اليوم الاربعاء بأن المليشيات الحوثية اعتقلت يوم امس شيخ قبلي بارز من منزله بالعاصمة صنعاء.

وذكرت المصادر لـ"مارب برس"على ان المليشيات اعتقلت أحد كبار مشائخ محافظة ريمة الشيخ علي محمد حيدر الضبيبي، واقتادته الى مكان مجهول.

واشارت المصادر على ان اعتقال الحوثيين للشيخ الضبيبي، جاءت عقب انتقاد الاخير للحوثيين وتهربهم من ضبط العناصر الاجرامية الحوثية المتورطة بقضية قتل الأستاذ فيصل الريمي الذي تعرض للضرب المبرح من قبل احد القيادات الحوثية بإحدى المدارس بالعاصمة صنعاء نهاية العام الماضي.

واوضحت المصادر بأن ابناء قبائل ريمة قد اعلنت النكف القبلي وبدأت بالتوافد الى ميدان السبعين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء معلنة الاستنفار القبلي حتى يتم الافراج عن شيخهم الضبيبي.

هذا فما افادت المصادر نفسها قبل قليل بأن ميدان السبعين يشهد تجمعا كبيراً لابناء القبائل فيما لايزال توافد العشرات من القبائل مستمراً حتى اللحظة.

واوضحت المصادر على ان قيادات حوثية قد وصلت عصر اليوم الى ميدان السبعين وطالبت من ابناء قبائل ريمة برفع اعتصامهم المفتوح مهدده باستخدام القوة في حال استمر اعتصامهم.