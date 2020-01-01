آخر الاخبار

تفاصيل اول اجتماع للجنة الطوارئ التي شكلتها الحكومة في عدن «الحوثيون» يعتقلون شيخاً قبليا بارزاً وقبائل الاخير تعلن النكف القبلي وتبدأ بهذا الاجراء بميدان السبعين سقطرى : الاطاحة بقادة التمرد واعطاء مهلة اخيرة ووساطة تتدخل .. اجتماع عسكري يسمي مفتعل التمرد وتلويح باستخدام القوة الاعلان عن مصرع قيادات عسكرية وخبراء من حزب الله وايران في معارك نهم والجوف الصين تبشر : التوصل لدواء فعال لفيروس كورونا القاتل منظمة دولية :الآلاف يفرون الى مأرب والجوف أحرجها ترمب ورفض مصافحتها فمزقت خطابه على الهواء .. شاهد شاهد : اللواء العكيمي في رسالة تحذير للحوثيين يكشف حقيقة تقدمهم في الجوف ومخطط اسقاط المحافظة ويتوعد عبدالملك الحوثي تطبيقات العشق والمواعدة.. هكذا تدمر هاتفك وخصوصيتك هذه تطبيقات تتجسس على هاتفك وتعمل على تدميره سارع بحذفها

سقطرى : الاطاحة بقادة التمرد واعطاء مهلة اخيرة ووساطة تتدخل .. اجتماع عسكري يسمي مفتعل التمرد وتلويح باستخدام القوة

الأربعاء 05 فبراير-شباط 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة
عدد القراءات 1243

قالت مصادر مطلعة في محافظة سقطرى ان اجتماعا عسكريا موسعا عقد في الارخبيل بحضور قائد التحالف في الجزيرة خرج بوساطة لاحتواء التصعيد الذي يقوم به اتباع المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات والتمرد العسكري الذي حدث امس الاول (الاثنين) .

الاجتماع وبحسب المصادر أقر رد الإعتبار للواء الأول مشاه بحري من قبل مفتعلي التمرد والمحرضين على ذلك وهو المجلس الانتقالي فرع سقطرى ورئيسه يحي مبارك والتعهد بعد تكرار ذلك.

وفي الاجتماع أقر اللواء الاول عزل كل من قائد الكتيبة وأركان الكتيبة ومساعد الكتيبة.

كما اكد الاجتماع على أهمية عودة الأوضاع في الكتيبة إلى ما كانت عليه قبل التمرد.

وفي حال فشل الوساطة فإن للواء الاول مشاة بحري الحق الكامل في استعادة موقع الكتيبة بالطريقة التي يراها مناسبة في مهلة اقصاها السبت القادم.

يذكر إن قيادة كتيبة حرس السواحل في محافظة أرخبيل سقطرى تمردت على السلطات الحكومية اليمنية، وأعلنت ولاءها للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.

وقالت مصادر محلية أن قيادة الكتيبة استقبلت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في سقطرى، وأنزلت العلم الوطني اليمني ورفعت علم جمهورية الشطر الجنوبي اليمني سابقاً.

إقراء أيضاً
تفاصيل اول اجتماع للجنة الطوارئ التي شكلتها الحكومة في عدن
«الحوثيون» يعتقلون شيخاً قبليا بارزاً وقبائل الاخير تعلن النكف القبلي وتبدأ بهذا
الاعلان عن مصرع قيادات عسكرية وخبراء من حزب الله وايران في معارك نهم والجوف
منظمة دولية :الآلاف يفرون الى مأرب والجوف
شاهد : اللواء العكيمي في رسالة تحذير للحوثيين يكشف حقيقة تقدمهم في الجوف ومخطط اس
البيضاء .. مواجهات عنيفة في الزاهر والتحالف يقصف تجمعات حوثية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس