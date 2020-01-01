تفاصيل اول اجتماع للجنة الطوارئ التي شكلتها الحكومة في عدن «الحوثيون» يعتقلون شيخاً قبليا بارزاً وقبائل الاخير تعلن النكف القبلي وتبدأ بهذا الاجراء بميدان السبعين سقطرى : الاطاحة بقادة التمرد واعطاء مهلة اخيرة ووساطة تتدخل .. اجتماع عسكري يسمي مفتعل التمرد وتلويح باستخدام القوة الاعلان عن مصرع قيادات عسكرية وخبراء من حزب الله وايران في معارك نهم والجوف الصين تبشر : التوصل لدواء فعال لفيروس كورونا القاتل منظمة دولية :الآلاف يفرون الى مأرب والجوف أحرجها ترمب ورفض مصافحتها فمزقت خطابه على الهواء .. شاهد شاهد : اللواء العكيمي في رسالة تحذير للحوثيين يكشف حقيقة تقدمهم في الجوف ومخطط اسقاط المحافظة ويتوعد عبدالملك الحوثي تطبيقات العشق والمواعدة.. هكذا تدمر هاتفك وخصوصيتك هذه تطبيقات تتجسس على هاتفك وتعمل على تدميره سارع بحذفها
قالت مصادر مطلعة في محافظة سقطرى ان اجتماعا عسكريا موسعا عقد في الارخبيل بحضور قائد التحالف في الجزيرة خرج بوساطة لاحتواء التصعيد الذي يقوم به اتباع المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات والتمرد العسكري الذي حدث امس الاول (الاثنين) .
الاجتماع وبحسب المصادر أقر رد الإعتبار للواء الأول مشاه بحري من قبل مفتعلي التمرد والمحرضين على ذلك وهو المجلس الانتقالي فرع سقطرى ورئيسه يحي مبارك والتعهد بعد تكرار ذلك.
وفي الاجتماع أقر اللواء الاول عزل كل من قائد الكتيبة وأركان الكتيبة ومساعد الكتيبة.
كما اكد الاجتماع على أهمية عودة الأوضاع في الكتيبة إلى ما كانت عليه قبل التمرد.
وفي حال فشل الوساطة فإن للواء الاول مشاة بحري الحق الكامل في استعادة موقع الكتيبة بالطريقة التي يراها مناسبة في مهلة اقصاها السبت القادم.
يذكر إن قيادة كتيبة حرس السواحل في محافظة أرخبيل سقطرى تمردت على السلطات الحكومية اليمنية، وأعلنت ولاءها للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.
وقالت مصادر محلية أن قيادة الكتيبة استقبلت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في سقطرى، وأنزلت العلم الوطني اليمني ورفعت علم جمهورية الشطر الجنوبي اليمني سابقاً.