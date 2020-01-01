تفاصيل اول اجتماع للجنة الطوارئ التي شكلتها الحكومة في عدن «الحوثيون» يعتقلون شيخاً قبليا بارزاً وقبائل الاخير تعلن النكف القبلي وتبدأ بهذا الاجراء بميدان السبعين سقطرى : الاطاحة بقادة التمرد واعطاء مهلة اخيرة ووساطة تتدخل .. اجتماع عسكري يسمي مفتعل التمرد وتلويح باستخدام القوة الاعلان عن مصرع قيادات عسكرية وخبراء من حزب الله وايران في معارك نهم والجوف الصين تبشر : التوصل لدواء فعال لفيروس كورونا القاتل منظمة دولية :الآلاف يفرون الى مأرب والجوف أحرجها ترمب ورفض مصافحتها فمزقت خطابه على الهواء .. شاهد شاهد : اللواء العكيمي في رسالة تحذير للحوثيين يكشف حقيقة تقدمهم في الجوف ومخطط اسقاط المحافظة ويتوعد عبدالملك الحوثي تطبيقات العشق والمواعدة.. هكذا تدمر هاتفك وخصوصيتك هذه تطبيقات تتجسس على هاتفك وتعمل على تدميره سارع بحذفها
أعلن وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، مقتل قيادات عسكرية وخبراء من "حزب الله" اللبناني وإيران خلال المعارك الدائرة مع قوات الجيش في جبهات نهم والجوف.
وقال الإرياني في تصريح لوكالة سبأ الرسمية، إن المليشيا الحوثية تكبدت خلال المواجهات الاخيرة مئات القتلى، بينهم قيادات عسكرية وخبراء من حزب الله وايران، ولاتزال مستمرة بالزج بعناصرها في محارق الموت غير آبهة بحياتهم، وتُوهّم أسرهم أنها تحقق انتصارات كبيرة.
وذكر أن الجيش وبدعم وإسناد من التحالف العربي، خاض معارك "وجها لوجه مع مرتزقة إيران في جبهات نهم وصرواح والجوف والبيضاء، ومازالت المعارك مستعرة، فيما مليشيا الحوثي تتكتم عن خسائرها الحقيقية".
وشدد على أن "المعركة مع المشروع الفارسي ومرتزقته من المليشيا الحوثية فاصلة ومصيرية ونتيجتها الحتمية هي النصر".