الاعلان عن مصرع قيادات عسكرية وخبراء من حزب الله وايران في معارك نهم والجوف

الأربعاء 05 فبراير-شباط 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، مقتل قيادات عسكرية وخبراء من "حزب الله" اللبناني وإيران خلال المعارك الدائرة مع قوات الجيش في جبهات نهم والجوف.

وقال الإرياني في تصريح لوكالة سبأ الرسمية، إن المليشيا الحوثية تكبدت خلال المواجهات الاخيرة مئات القتلى، بينهم قيادات عسكرية وخبراء من حزب الله وايران، ولاتزال مستمرة بالزج بعناصرها في محارق الموت غير آبهة بحياتهم، وتُوهّم أسرهم أنها تحقق انتصارات كبيرة.

وذكر أن الجيش وبدعم وإسناد من التحالف العربي، خاض معارك "وجها لوجه مع مرتزقة إيران في جبهات نهم وصرواح والجوف والبيضاء، ومازالت المعارك مستعرة، فيما مليشيا الحوثي تتكتم عن خسائرها الحقيقية".

وشدد على أن "المعركة مع المشروع الفارسي ومرتزقته من المليشيا الحوثية فاصلة ومصيرية ونتيجتها الحتمية هي النصر".