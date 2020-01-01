هذه تطبيقات تتجسس على هاتفك وتعمل على تدميره سارع بحذفها

الأربعاء 05 فبراير-شباط 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس - تكنولوجيا

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كلما تطورت التكنولوجيا كلما ازدادات الثغرات الأمنية بها.. شعار رفعه خبراء الأمن الإلكتروني إذ أن بعض التطبيقات الحديثة التي يتم تحميلها على الهواتف قد تتسبب في تدمير الجهاز والتجسس على البيانات الشخصية للمستخدمين.

وحذر خبراء الأمن من 17 تطبيقا على هواتف الأندرويد، يمكنها اختراق الهاتف وتعقب البيانات الشخصية ونقل كلمات مرور المواقع بالإضافة إلى الأرصدة والحسابات البنكية، وهذة التطبيقات يمكنها سرقة البيانات بحرية حتى مع عدم استخدامها، وفقا لموقع "cambridge" البريطاني.

وتم تنبيه متجر جوجل "بلاي ستور" لحذف هذة التطبيقات الخبيثة، والتي تقوم بعرض إعلانات تطفلية عبر نظام تشغيل الهواتف، تم تنزيل تلك التطبيقات أكثر من 550 ألف مرة على هواتف وأجهزة مختلفة وهي قادرة تمام على إخفاء نفسها حسبما ذكر البرنامج الأمني "BitDefender".

وتخفي تلك التطبيقات وجودها على "بلاي ستور" برمز صعب يخفي هويتها الحقيقية، ما يجعل المتجر عاجزا عن كشف ما تفعله على هواتف المستخدمين، وفيما يلي قائمة التطبيقات التي يجب حذفها فورا:

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Car Racing 2019 -

4K Wallpaper (Background 4K Full HD)

- Backgrounds 4K HD

- QR Code Reader & Barcode Scanner Pro -

File Manager Pro -

Manager SD Card/Explorer

- VMOWO City: Speed Racing 3D

- Barcode Scanner -

Screen Stream Mirroring -

QR Code -

Scan & Read a Barcode -

Period Tracker -

Cycle Ovulation Women’s -

QR & Barcode Scan Reader -

Wallpapers 4K, Backgrounds HD -

Transfer Data Smart -

Explorer File Manager -

Today Weather Radar -

Mobnet.io: Big Fish Frenzy -

Clock LED