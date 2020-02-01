بالأرقام.. سرعة قتل فيروس كورونا لضحاياه.. المعدل وعدد الحالات حول العالم

الأربعاء 05 فبراير-شباط 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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نشر حدثت الصين حتى مساء الثلاثاء عدد الوفيات الذين قضوا بسبب فيروس كورونا ليصبح 490 وفاة، بالإضافة إلى وفاة شخصين حول العالم في الفلبين وهونغ كونغ ليصبح مجموع حالات الوفاة عالميا بالفيروس إلى الآن 492 حالة.

ولا تزال حالات الوفاة تتصاعد بصورة سريعة وبشكل شبه يومي، وفيما يلي نستعرض لكم نبذة عن السرعة التي ارتفعت بها حالات الوفاة بالفيورس منذ البدء بحصرها:

- حتى 28 يناير/ كانون الثاني بلغ عدد الوفيات 100 شخص.

- في 3 أيام منذ 28 إلى 31 يناير/ كانون الثاني بلغ عدد الوفيات 200 شخص.

- في يوم واحد وبالتحديد من 31 يناير/ كانون الثاني إلى الأول من فبراير/ شباط، بلغ عدد الوفيات 300 شخص.

- من الأول من فبراير/ شباط حتى أمس تجاوز عدد الوفيات 400 شخص.