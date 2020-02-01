بالأرقام.. سرعة قتل فيروس كورونا لضحاياه.. المعدل وعدد الحالات حول العالم هكذا رد أردوغان لبوتين بحزم بعد هجوم على الجنود الأتراك في إدلب 6-علامات تدل أنك تملك شخصية قوية وتميزك عن الآخرين مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يدين ضم إسرائيل أراضي فلسطينية في خطة ترامب البيضاء .. مواجهات عنيفة في الزاهر والتحالف يقصف تجمعات حوثية فتاة تلخص حال سوء التغذية وتأثير الحرب في اليمن الجيش يحبط هجوما للمليشيا ومقتل 15مسلحا حوثيا بالجوف الجيش يسقط طائرة استطلاع للمليشيات في صعدة لقاء إسرائيلي إماراتي سري بالبيت الأبيض للتنسيق لهذا الأمر ثاني محافظ يمني يتهم الإمارات بدعم الفوضى
نشر حدثت الصين حتى مساء الثلاثاء عدد الوفيات الذين قضوا بسبب فيروس كورونا ليصبح 490 وفاة، بالإضافة إلى وفاة شخصين حول العالم في الفلبين وهونغ كونغ ليصبح مجموع حالات الوفاة عالميا بالفيروس إلى الآن 492 حالة.
ولا تزال حالات الوفاة تتصاعد بصورة سريعة وبشكل شبه يومي، وفيما يلي نستعرض لكم نبذة عن السرعة التي ارتفعت بها حالات الوفاة بالفيورس منذ البدء بحصرها:
- حتى 28 يناير/ كانون الثاني بلغ عدد الوفيات 100 شخص.
- في 3 أيام منذ 28 إلى 31 يناير/ كانون الثاني بلغ عدد الوفيات 200 شخص.
- في يوم واحد وبالتحديد من 31 يناير/ كانون الثاني إلى الأول من فبراير/ شباط، بلغ عدد الوفيات 300 شخص.
- من الأول من فبراير/ شباط حتى أمس تجاوز عدد الوفيات 400 شخص.