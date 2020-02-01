6-علامات تدل أنك تملك شخصية قوية وتميزك عن الآخرين

الأربعاء 05 فبراير-شباط 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس - منوعات

عدد القراءات 301

يقول المهاتما غاندي إن "القوة لا تأتي من القدرة البدنية، وإنما من العزيمة التي لا تقهر". وهذا المعنى يكاد يكون مستوحى من قول النبي صلى الله عليه وسلم "ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب".

غالبا ما ترتبط قوتك بالظروف المادية، لكن عليك أن تعلم أن طبيعة القوة الأساسية هي تلك المتعلقة بالشخصية. وينطبق هذا الأمر على الوضعية الذهنية والشخصية عند مواجهة مواقف صعبة أو معقدة.

ويتجلى ذلك خصوصا باتخاذ قرار مدروس، والثقة العالية بالنفس، والعلاقات الشخصية المختلفة. وتشير الكاتبة سارة أم. في تقرير نشرته مجلة "سانتي بلوس" الفرنسية إلى أن الأنواع الحيوانية لها قدرات معرفية محدودة تؤدي إلى اتباعها أنماط حياة خطية إلى حد ما، لكن تعقيد الكائن البشري يجعله مخلوقا فريدا وقادرا على مواجهة عقبات الحياة عبر التحلي بالحكمة والتفكير. تتوفر هذه السمات الشخصية لدى بعض الأشخاص لأنهم يمتلكون شخصية قوية، مما يسمح لهم بالمضي قدما بثقة ليكونوا قادرين على اتخاذ أفضل القرارات. وفيما يلي ست علامات على امتلاك هذه الشخصية، تعرف عليها: