البيضاء .. مواجهات عنيفة في الزاهر والتحالف يقصف تجمعات حوثية

الأربعاء 05 فبراير-شباط 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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قالت مصادر ميدانية في محافظة البيضاء إن مواجهات عنيفة اندلعت الثلاثاء بين مليشيا الحوثي الانقلابية من جهة والمقاومة الشعبية وقوات الجيش من جهة أخرى.

وذكرت المصادر أن المواجهات دارت في عدد من جبهات القتال بمديرية الزاهر وتكبدت فيها المليشيا خسائر كبيرة فيما لجأت إلى قصف القرى والمناطق الآهلة بالسكان.

في سياق متصل.. شنت مقاتلات التحالف العربي عدداً من الغارات الجوية استهدفت تحصينات وتجمعات لمليشيا الحوثي جبهة قانية.

كما شنت مقاتلات التحالف غارات استهدفت مخزن سلاح تابع لمليشيا الحوثي في مديرية السوادية.