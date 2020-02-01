الجيش يحبط هجوما للمليشيا ومقتل 15مسلحا حوثيا بالجوف

الأربعاء 05 فبراير-شباط 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - الجوف

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قتل 15 مسلحا من مليشيا الحوثي الانقلابية، خلال معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني، شهدتها جبهة الجرعوب بمديرية المتون غربي الجوف امس.

وقال مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)"ان الجيش الوطني احبط هجوما للمليشيا في جبهة الجرعوب بمديرية المتون، وتمكن من قتل 15 مسلحا وجرح اخرين، فيما شنت مقاتلات التحالف غارة جوية استهدفت عربة للمليشيا قتل واصيب جميع من كانوا على متنها".