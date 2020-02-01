فتاة تلخص حال سوء التغذية وتأثير الحرب في اليمن الجيش يحبط هجوما للمليشيا ومقتل 15مسلحا حوثيا بالجوف الجيش يسقط طائرة استطلاع للمليشيات في صعدة لقاء إسرائيلي إماراتي سري بالبيت الأبيض للتنسيق لهذا الأمر الحوثيون يفرجون عن 32بحارا مصريا ثاني محافظ يمني يتهم الإمارات بدعم الفوضى تعرف على ترتيب اليمن ..قائمة أقوى الجيوش العربية مسؤول يمني يكشف المستور.. ضغوط دولية أوقفت عميلة تحرير صنعاء ميليشيات الحوثي تفرج عن صيادين مصريين محتجزين لديها تصعيد حوثي يشرد 3800 عائلة.. جرائم الحوثي في ثلاث محافظات يمنية
قتل 15 مسلحا من مليشيا الحوثي الانقلابية، خلال معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني، شهدتها جبهة الجرعوب بمديرية المتون غربي الجوف امس.
وقال مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)"ان الجيش الوطني احبط هجوما للمليشيا في جبهة الجرعوب بمديرية المتون، وتمكن من قتل 15 مسلحا وجرح اخرين، فيما شنت مقاتلات التحالف غارة جوية استهدفت عربة للمليشيا قتل واصيب جميع من كانوا على متنها".