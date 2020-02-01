فتاة تلخص حال سوء التغذية وتأثير الحرب في اليمن الجيش يحبط هجوما للمليشيا ومقتل 15مسلحا حوثيا بالجوف الجيش يسقط طائرة استطلاع للمليشيات في صعدة لقاء إسرائيلي إماراتي سري بالبيت الأبيض للتنسيق لهذا الأمر الحوثيون يفرجون عن 32بحارا مصريا ثاني محافظ يمني يتهم الإمارات بدعم الفوضى تعرف على ترتيب اليمن ..قائمة أقوى الجيوش العربية مسؤول يمني يكشف المستور.. ضغوط دولية أوقفت عميلة تحرير صنعاء ميليشيات الحوثي تفرج عن صيادين مصريين محتجزين لديها تصعيد حوثي يشرد 3800 عائلة.. جرائم الحوثي في ثلاث محافظات يمنية
اسقطت الدفاعات الجوية لقوات الجيش الوطني ،امس،طائرة استطلاعية لمليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية رازح غرب محافظة صعدة.
وذكر قائد اللواء السابع حرس حدود العميد فارس الربادي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)،بان قوات الدفاع الجوي التابع للواء اسقطت طائرة استطلاعية لمليشيات الحوثي كانت تحاول تصوير مواقع الجيش الوطني في جبهة رازح.