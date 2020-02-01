الجيش يسقط طائرة استطلاع للمليشيات في صعدة

الأربعاء 05 فبراير-شباط 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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اسقطت الدفاعات الجوية لقوات الجيش الوطني ،امس،طائرة استطلاعية لمليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية رازح غرب محافظة صعدة.

وذكر قائد اللواء السابع حرس حدود العميد فارس الربادي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)،بان قوات الدفاع الجوي التابع للواء اسقطت طائرة استطلاعية لمليشيات الحوثي كانت تحاول تصوير مواقع الجيش الوطني في جبهة رازح.