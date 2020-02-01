لقاء إسرائيلي إماراتي سري بالبيت الأبيض للتنسيق لهذا الأمر

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كشف موقع إخباري أمريكي، أن البيت الأبيض استضاف اجتماعاً ثلاثياً سرياً، في ديسمبر الماضي، بين الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة، تمحور حول التعاون ضد إيران.
وقال موقع AXIOS الأمريكي، إن الاجتماع الذي عقد في 17 ديسمبر/كانون الأول 2019، يعد خطوة في سلسلة خطوات لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتقوية العلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكر التقرير الذي أُسند إلى مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن صهر ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، لعب دورا هاما في عقد اللقاء. وتناول الاجتماع السري "مناقشة اتفاقية عدم اعتداء بين الإمارات وإسرائيل، فضلا عن تنسيق الجهود ضد إيران"، وفق المصدر ذاته.
وحضر الاجتماع من الجانب الأمريكي، مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، ونائبه فيكتوريا كوتس، بالإضافة إلى المبعوث الخاص لإيران براين هوك.
أما من الجانب الإسرائيلي فشارك مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مئير بن شبات، في حين مثّل دولة الإمارات العربية المتحدة سفيرها لدى واشنطن يوسف العتيبة. ولم يصدر عن أي من أبو ظبي أو تل أبيب أو واشنطن بيان رسمي حول الموضوع.