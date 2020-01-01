ميليشيات الحوثي تفرج عن صيادين مصريين محتجزين لديها  

الأربعاء 05 فبراير-شباط 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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وصلت طائرة مصرية خاصة إلى مطار القاهرة الدولي وعلى متنها 32 صيادا مصريا كان قد تم احتجازهم في اليمن من قبل الميليشيا الحوثية منذ نحو شهرين.

ونشر الحساب الرسمي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تويتر تغريدة قال فيها:"تابعت بكل فخر وإعزاز الجهود المكثفة المبذولة لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادًا مصريًا في دولة اليمن،حيث أسفرت تلك الجهود على الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضي المصرية."

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج القول إن الصيادين تم احتجازهم في اليمن، وهم من كفر الشيخ ومن دمياط، وذهبوا للاصطياد في مناطق محظورة في البحر الأحمر ومنها إلى عدن، وتم احتجازهم من قبل الحوثيين وكان هناك تواصل من أجهزة الدولة لإعادتهم .

وأشارت إلى أن القضية تعود إلى 14 ديسمبر من العام الماضي وكانت السلطات المصرية على تواصل مباشر ومستمر مع الصيادين للحفاظ على أرواحهم.