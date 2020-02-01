قوات الجيش تنجح في تنفيذ كميناً محكما للحوثيين بـ«الجوف»

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نفذت قوات الجيش، اليوم الثلاثاء، كمين محكم لمجموعة من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية المتون، غربي محافظة الجوف.
وذكر موقع الجيش الوطني سبتمبر نت بان قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر المليشيا، في جبهة "الجرعوب"، وباغتتها بهجوم، أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.
في السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للمليشيا المتمردة في المديرية ذاتها، مما أدى إلى تدمير عدد من العربات التابعة لها، ومصرع وجرح كل من كان على متنها.