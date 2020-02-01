انعقاد الاجتماع التنسيقي الأول لمتابعة تمويل المملكة للخطة الأممية للإستجابة الإنسانية

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عُقد التنسيقي الأول لقيادة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، في مقر المركز بالرياض بحضور مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن السيدة ليز غراندي.
وقال مصدر رسمي ان الأجتماع جاء في إطار متابعة ومساهمة المملكة العربية السعودية المقدمة لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019م. وأكد المصدر أن الاجتماع تضمن طرق وسبل متابعة المشاريع التي يتم تمويلها من المنحة السعودية والتعرف على التحديات التي واجهت تنفيذ تلك المشاريع، وتقييم أثر تلك المشاريع على تحسين الوضع الإنساني في اليمن .
ويذكر أن المملكة العربية السعودية ومن خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الداعم الأول للمشاريع الإنسانية والإغاثية في كافة المحافظات اليمنية بما فيها المناطق التي مازالت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي.