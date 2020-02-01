اجراءات لمنع وصول كورونا الى اليمن والفريق علي محسن يوجه بنقل الطلاب الى مكان آمن

الثلاثاء 04 فبراير-شباط 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اطلع نائب الرئيس اليمني ، اليوم الثلاثاء على الجهود المبذولة لمساعدة الطلاب اليمنيين في الصين وسبل حمايتهم من فيروس كورنا ، بعد مناشدات اطلقها طلاب اليمن ومطالبتهم الحكومة بسرعة اجلائهم.

وقالت وكالة سبأ ان نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح تابع خلال لقائه اليوم الثلاثاء وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم الجهود المبذولة إزاء حماية الطلاب اليمنيين في الصين من إصابتهم بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية في هذا الجانب، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وأكد نائب الرئيس على أهمية بذل أقصى الطاقات لحماية الطلاب والجالية اليمنية هناك وتكثيف التواصل مع الجانب الصيني والجهات الداعمة والأشقاء والأصدقاء بما من شأنه منع إصابتهم بالفيروس ونقلهم إلى مكان آمن والحيلولة دون وصول الوباء إلى بلادنا.

وعبر نائب رئيس الجمهورية عن تمنياته للطلاب اليمنيين والجالية اليمنية وللأصدقاء في الصين السلامة جراء انتشار الفيروس وأن تنتهي هذه الأزمة بأقل الخسائر.

كما تطرق اللقاء بوزير الصحة العامة والسكان إلى ملف الجرحى الأبطال الذين أصيبوا في ميادين العزة والشرف في مواجهة ميليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران وضرورة مضاعفة جهود الوزارة لاستيعاب هذا الملف وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للجرحى كأقل واجب نحو ما قدموه من واجب مقدس في معركة اليمن المصيرية.

ونوه نائب الرئيس في اللقاء إلى الاستهداف المستمر للمدن والأحياء السكنية من قبل جماعة الحوثيين المسلحة بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الذي يعكس حجم الدعم المهول الذي تقدمه إيران للجماعة بتزويدها بآلات القتل والدمار والموت، داعياً إلى وحدة الصف بين اليمنيين والترفع عن الأنانية وتوحد الجميع لمواجهة المشروع الحوثي الكهنوتي المدعوم من إيران.

من جانبه أشار وزير الصحة إلى المساعي الحثيثة من قبل الوزارة وبتنسيق متواصل مع الجهات الحكومية اللازمة والجهات الخارجية لإنقاذ الطلاب اليمنيين وتفادي إصابتهم بفيروس كورونا، مؤكداً بأن الوزارة شرعت أيضاً في اتخاذ الخطوات اللازمة التي تحول من وصول الوباء إلى اليمن.