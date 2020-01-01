الجوف : انفجارات قوية وتصاعد السنة اللهب بعد قصف جوي مركز

الثلاثاء 04 فبراير-شباط 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 1464

استهدفت طائرات التحالف العربي اليوم الثلاثاء مستودع للأسلحة تابع لمليشيات الحوثي في جبال حام بمديرية المتون بمحافظة الجوف.

وقالت مصادر محلية لـ«مأرب برس» ان دوي انفجارات قوية سمعت ، عصر اليوم ،إلى عدة كيلومترات من مكان الاستهداف وان السنة اللهب تتصاعد.

يتزامن ذلك مع معارك على الارض في ذات المديرية الحقت فيها قوات الجيش خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين.