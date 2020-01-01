الجوف : انفجارات قوية وتصاعد السنة اللهب بعد قصف جوي مركز

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استهدفت طائرات التحالف العربي اليوم الثلاثاء مستودع للأسلحة تابع لمليشيات الحوثي في جبال حام بمديرية المتون بمحافظة الجوف.
وقالت مصادر محلية لـ«مأرب برس» ان دوي انفجارات قوية سمعت ، عصر اليوم ،إلى عدة كيلومترات من مكان الاستهداف وان السنة اللهب تتصاعد.
يتزامن ذلك مع معارك على الارض في ذات المديرية الحقت فيها قوات الجيش خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين.