آخر مستجدات الجوف وأين تدور المعارك

الثلاثاء 04 فبراير-شباط 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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اندلعت صباح اليوم الثلاثاء اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني ومليشيات الحوثي في مديرية المتون بمحافظة الجوف .

وذكرت مصادر عسكرية مطلعة ان المليشيات الحوثية حاولت التوغل في منطقة الجرعوب بمديرية المتون وتم التصدي لها وتكبدها خسائر فادحة في الارواح والعتاد ،

واكدت المصادر لـ «مأرب برس» ان اكثر من 10 عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية لقي مصرعهم في مناطق الجرعوب مديرية المتون وإحراق طقم عسكري ومدرعة

يتزامن ذلك مع قصف للمقاتلات السعودية على تعزيزات للميليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً في مديرية المتون ومناطق متفرقة في المحافظة .